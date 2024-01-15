Отличный улов - рецепт жареной рыбы по-французски
Хрустящая корочка и нежное мясо: секреты приготовления жареной рыбы по-французски.
Золотистый эль, лениво плещущийся в большом бокале, и вкуснейшая рыба, хрустящая под зубами, пропитанная ветром и соленой морской водой - что может быть лучше настоящей французской кухни?
Мы расскажем вам о том, как приготовить неповторимое блюдо - жареную рыбу по-французски. Однажды попробовав его, вы не сможете забыть нежный вкус мягких кусочков белой рыбы, обволакиваемых хрустящей золотистой корочкой, и будете готовить рыбу по этому рецепту снова и снова!
Ингредиенты:
- филе рыбы (треска, окунь) - 700 г
- пшеничная мука - 3 ст. ложки
- яйца - 2 шт.
- соль - по вкусу
- свежемолотый черный перец - по вкусу
- сливочное масло - 4 ст. ложки
- лимон - 1/2 шт.
- петрушка - несколько веточек
Приготовление:
Подготовьте рыбу: вымойте, обсушите, удалите кости и нарежьте на порционные куски.
Подготовьте тесто для панировки: в глубокую миску взбейте яйца, добавьте муку, щепотку соли и перца.
Обваляйте куски рыбы в приготовленном тесте, чтобы покрыть каждый кусок толстым слоем.
Разогрейте сковороду и добавьте в нее сливочное масло.
Обжарьте рыбу со всех сторон до золотисто-коричневой корочки, на среднем огне, примерно по 4-5 минут на каждую сторону.
Подайте жареную рыбу на блюде с кусочками лимона и свежей петрушкой.
Есть еще вариант с соусом из сливок, шампиньонов и петрушки:
Добавить нарезанные шампиньоны (1 стакан) в сковороду, где уже жарится рыба, и обжаривать 3-4 минуты до мягкости.
Добавить в сковороду 1 стакан сливок, нарубленной петрушки и посолить по вкусу.
Медленнее кипятить несколько минут (около 5-7) до загустения.
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