Отличный улов

Хрустящая корочка и нежное мясо: секреты приготовления жареной рыбы по-французски.

Золотистый эль, лениво плещущийся в большом бокале, и вкуснейшая рыба, хрустящая под зубами, пропитанная ветром и соленой морской водой - что может быть лучше настоящей французской кухни?

Мы расскажем вам о том, как приготовить неповторимое блюдо - жареную рыбу по-французски. Однажды попробовав его, вы не сможете забыть нежный вкус мягких кусочков белой рыбы, обволакиваемых хрустящей золотистой корочкой, и будете готовить рыбу по этому рецепту снова и снова!

Ингредиенты:

- филе рыбы (треска, окунь) - 700 г

- пшеничная мука - 3 ст. ложки

- яйца - 2 шт.

- соль - по вкусу

- свежемолотый черный перец - по вкусу

- сливочное масло - 4 ст. ложки

- лимон - 1/2 шт.

- петрушка - несколько веточек

Приготовление:

Подготовьте рыбу: вымойте, обсушите, удалите кости и нарежьте на порционные куски.

Подготовьте тесто для панировки: в глубокую миску взбейте яйца, добавьте муку, щепотку соли и перца.

Обваляйте куски рыбы в приготовленном тесте, чтобы покрыть каждый кусок толстым слоем.

Разогрейте сковороду и добавьте в нее сливочное масло.

Обжарьте рыбу со всех сторон до золотисто-коричневой корочки, на среднем огне, примерно по 4-5 минут на каждую сторону.

Подайте жареную рыбу на блюде с кусочками лимона и свежей петрушкой.

Есть еще вариант с соусом из сливок, шампиньонов и петрушки:

Добавить нарезанные шампиньоны (1 стакан) в сковороду, где уже жарится рыба, и обжаривать 3-4 минуты до мягкости.

Добавить в сковороду 1 стакан сливок, нарубленной петрушки и посолить по вкусу.

Медленнее кипятить несколько минут (около 5-7) до загустения.

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