Когда опасно есть жирное мясо?

Об опасности употребления жирного мяса в жаркую погоду в беседе предупредила врач-диетолог сервиса Level Kitchen, нутрициолог, эксперт в области здорового питания Татьяна Мещерякова, передает Day.Az со ссылкой на Мослента.

"В жару организм испытывает сильный стресс. Ему приходится тратить силы на охлаждение и при этом выполнять обычную умственную или физическую работу. Еда способна увеличить стресс, вызванный жарой, либо, наоборот, помочь организму справиться с ним"

К наиболее жирным сортам мяса эксперт отнесла утку (ее жирность может достигать до 60 процентов от общей массы), свинину (от 30 до 50 процентов жира), гуся (до 30 процентов жира), баранину и говядину (в зависимости от частей и структуры мяса сожержит до 20 процентов жира.

Сосиски и сардельки могут содержать до 20 процентов жира. Мясные фарши - до 20-30 процентов жира, исходя из состава продукта.

К диетическим сортам мяса относят телятину, курицу, говядину, индейку и кролика. По показателям энергетической ценности такое мясо должно быть до 200 калорий на 100 граммов продукта и содержать не более 13 процентов жира.

Нутрициолог подчеркнула, что жирное мясо особенно не рекомендуется есть людям с подагрой из-за склонности к накоплению мочевой кислоты и последующим изменениям в суставах. Также есть ограничения для людей с заболеваниями почек и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с проблемами поджелудочной железы и печени, и любыми воспалительными процессами в желудке и кишечнике.

"Избыточная порция жирного мяса (даже разовая) дает серьезную нагрузку на печень и поджелудочную железу, что может вызвать боли в правом подреберье, тяжесть в области желудка и кишечника, рези в области поджелудочной железы. Длительное и регулярное потребление жирного мяса приводит к росту количества неблагоприятного холестерина низкой плотности. А это предвестник сердечно-сосудистых заболеваний (склонность к атеросклерозу - узкие сосуды, холестериновые бляшки)"

Мещерякова напомнила, что ВОЗ рекомендует есть не более 500 граммов красного мяса в неделю, что равно трем-четырем порциям в неделю. Все, что больше, может быть потенциально опасно. Жирное мясо эксперт рекомендует запекать, отваривать или готовить на пар . Лучшим гарниром для него она назвала свежие помидоры, огурцы, болгарский перец и любую зелень.

Кроме того, для процесса усвоения подходят термически обработанные овощи, но не крахмалистые (кабачки, все виды капусты, болгарский перец, стручковая фасоль, баклажаны). Крупяные гарниры в сочетании с мясным блюдом для усвоения уже будут намного сложнее, предупредила диетолог.

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