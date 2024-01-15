Простой рецепт шариков из кабачков

Это настолько вкусно, что вы будете готовить их почти каждый день.

Кабачки являются одними из самых простых, но при этом полезных и бюджетных овощей. Их можно мариновать, консервировать, тушить или жарить, готовить пироги, запеканки или закуски.

Еще одно простое, но аппетитное блюдо можно приготовить из кабачков - жареные шарики по рецепту Shuba. Самое главное в процессе приготовления - это выбрать качественные ингредиенты. Дальше просто дело техники: приготовить, пожарить и съесть.

Как приготовить шарики из кабачков

Ингредиенты на 6 порций:

кабачки - 300 г;

лук репчатый - 1 шт.;

сыр твердый - 50 г;

яйца - 1 шт.;

мука пшеничная - 50 г;

разрыхлитель - 5 г;

панировочные сухари - 50 г;

масло подсолнечное - 100 мл;

мускатный орех молотый, зелень, соль, перец черный молотый - по вкусу.

Способ приготовления:

- Молодые кабачки промойте, обсушите и натрите на средней терке. Сок отожмите. Если кабачки не молодые, очистите их от кожуры.

- Лук очистите и мелко нарежьте. Сыр натрите на средней терке.

- В миске соедините тертые кабачки, измельченный лук, тертый сыр, измельченную зелень, мускатный орех, панировочные сухари, муку и разрыхлитель. Добавьте взбитое яйцо, соль, перец и хорошо перемешайте.

- В сковороде разогрейте масло, наберите ложкой кабачковую массу, сформуйте шарики и обжарьте до образования золотистой корочки со всех сторон. Это займет около 4 минут. Выкладывайте готовые шарики на бумажное полотенце, чтобы удалить остатки жира.

Подавайте горячими с любимым соусом. Приятного аппетита!

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