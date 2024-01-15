Эти продукты навредят вашему желудку и кишечнику

Фастфуд, жареная пища с высоким содержанием жира, нежирное молоко, пакетированные соки, газированные напитки и рафинированные продукты относятся к продуктам, которых следует избегать из-за их потенциального вреда для желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), считает Светлана Павличенко, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, кардиолог, исполнительный директор АНО НИЦ "Здоровое питание".

Павличенко предупреждает, что употребление таких продуктов может привести к приступу гастрита или язвы, а также к дискомфорту, вздутию живота и даже к серьезным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, отложение жира в печени и диабет.

В интервью "Газете.Ru" Павличенко рекомендовала полностью исключить эти продукты из своего рациона. Вместо этого она предлагает включить в рацион более здоровые варианты, такие как фрукты и овощи, нежирные белки и цельное зерно.

Источник

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!