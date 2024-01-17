Диетолог назвала три важных для здоровья печени продукта

Работа всех органов человеческого тела зависит от сердца. После 50 лет ему становится сложно снабжать кровью организм. Но некоторые продукты благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы и позволяют сохранить ее здоровой. О них "Вечерней Москве" рассказала диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

Против атеросклероза

По ее словам, первой причиной, которая нарушает работу сердечно-сосудистой системы, считается развитие атеросклероза. Для того чтобы этого избежать, достаточно включить в рацион питания такие продукты, как:

Жирная рыба.

Льняное масло.

Печень трески.

Эти продукты содержат большое количество омеги-3, которая не дает оседать на стенках сосудов плохому холестерину.

- Также жирные кислоты входят в состав клеточной мембраны. От ее пластичности зависит фильтрация полезных веществ в организме. А миелиновая оболочка в омеге-3 управляет скоростью нервных импульсов, - дополнила Соломатина.

От сгущения крови

Второй причиной, по которой люди старше 50 лет могут испытывать проблемы с сердцем, Соломатина назвала сгущение крови. Чтобы этого избежать, она рекомендовала включить в рацион:

Чеснок.

Лук.

Болгарский перец.

Эти продукты работают над разжижением крови, чтобы она легко проходила по стенкам сосудов.

- Лук содержит еще и кверцетин, который укрепляет стенки мелких сосудов, ускоряет кровообращение в центральной нервной системе, поэтому сосуды не повреждаются. А чеснок богат германием, от которого зависит работа клапанов сердца, - рассказала Соломатина.

Для здоровья печени и щитовидки

Третья причина, которая может влиять на состояние сердца и его исправную деятельность, это работа печени. Врач пояснила, что от нее зависит выработка здорового холестерина в крови. Среди продуктов, которые влияют на это, она назвала:

Творог.

Йогурт.

Яйца.

С возрастом угасает и функция щитовидной железы, а правильная выработка гормонов тоже оказывает влияние на сердце.

- У человека затормаживаются обменные процессы, сокращается уровень энергии, из-за этого страдает сердце. Недостаток энергии приводит к повышению уровень триглицеридов и лишнему весу, а это создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, - пояснила Соломатина.

Чтобы этого избежать, она рекомендовала включить в рацион:

Корицу.

Створки белой фасоли.

Цельнозерновые каши.

А также продукты, богатые калием. Среди них диетолог назвала: