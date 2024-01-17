Секреты приготовления традиционного японского десерта моти
Японский десерт моти делают из клейкого риса. По нашим меркам он совсем не сладкий - японцы не едят много сахара.
Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, в традиционные моти, конечно же, никто не кладет сгущенку, а кладут пасту из бобов адзуки. Но начинку можно менять - предлагаем вам попробовать именно с вареной сгущенкой, ее яркий карамельный вкус отлично сочетается с нежным рисовым, а густота позволяет легко оборачивать ее в тесто и лепить аккуратные шарики.
Необходимые ингридиенты:
110 г муки из клейкого риса
55 г мелкого сахара
165 г питьевой воды
100 г кукурузного крахмала
1 баночка вареной сгущенки
Пошаговый рецепт приготовления:
Шаг 1
Смешайте муку из клейкого риса с сахаром и холодной питьевой водой до однородности в миске, пригодной для микроволновой печи.
Шаг 2
Затяните миску пленкой, проделайте в ней несколько дырочек зубочисткой и поставьте миску в микроволновку на полную мощность на 1 мин.
Шаг 3
Выньте миску, перемешайте тесто до однородности, снова накройте пленкой и верните в микроволновку на 30 сек.
Шаг 4
Снова перемешайте, закройте и прогрейте 30 сек. Повторите еще раз. В результате у вас должно получиться клейкое хорошо тянущееся тесто.
Шаг 5
Щедро посыпьте рабочую поверхность крахмалом и выложите тесто. Окуните в крахмал пальцы и сложите тесто пополам. Придавите тесто, чтобы получился толстый пласт. Дайте тесту остыть, 10 мин.
Шаг 6
Окуная нож в крахмал, нарежьте тесто на кусочки весом примерно по 30 г.
Шаг 7
Окуная руки в крахмал, разминайте каждый кусок в лепешечку, стряхивайте с одной стороны крахмал и кладите в центр ложку вареной сгущенки. Поднимайте края теста над начинкой, защипывайте и, сильно не прижимая, скатывайте в шарик. Точно также сделайте другие моти.
Шаг 8
Накройте готовые моти пленкой и дайте настояться в холодильнике 1 ч - или ешьте сразу. Натуральный розовый цвет моти придаст клюквенный морс, а желтый - немного куркумы.
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