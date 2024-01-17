Продукты-ноотропы, которые "разгонят" ваш мозг

Ноотропы - это "умные" вещества, которые могут улучшить рутинную работу нашего мозга: больше запоминать, быстрее соображать, иметь повышенную концентрацию внимания и высокую умственную работоспособность. В продаже можно встретить даже специальные БАДы и лекарства, но намного лучше, если источником ноотропов будут натуральные продукты питания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, ученые говорят о том, что нейропластичность мозга, в первую очередь, связана со способностью мозга меняться и адаптироваться под определенные условия, в зависимости от нашего опыта и внешних факторов, но все же для успешной регенерации клеток необходимы конкретные вещества. То есть мы не можем развить дополнительные нейронные связи в мозге, съев орешек или банан, но зато с помощью еды мы можем их защищать и обеспечить восстановление.

Вот такие ноотропы в составе продуктов диетологи рекомендуют есть, чтобы максимизировать производительность нашего мозга:

Нашему мозгу необходима пища, богатая белками с высоким содержанием незаменимых аминокислот. Например, тирозина и триптофана, которые не синтезируются в нашем организме, и получить их мы можем только из еды. Они чрезвычано необходимы некоторым нейромедиаторам - химическим "мессенджерам" в организме, которые передают сигналы от нервных клеток к клеткам-мишеням. Поэтому обязательно ешьте мясо, яйца, сою, молочные необезжиренные продукты - в основном, незаменимые аминокислоты содержатся в продуктах животного происхождения.

Согласно исследованиям, правильный уровень магния в организме значительно влияет на наш мозг. Например, дефицит магния очень часто встречается у людей с болезнью Альцгеймера или тех, кто имеет проблемы со зрением. По этой причине важно включать в рацион листовые салаты, бобовые, авокадо, бананы, орехи, морепродукты и рыбу (лосось, скумбрия, тунец), темный шоколад и тофу.

Нейромедиатор ацетилхолин и лецитин, которые помогают поддерживать клеточные мембраны и передавать нервные импульсы, синтезируются с помощью холина. Продукты, содержащие холин - яйца, цветная и брюссельская капуста, индейка, спаржа.

Полифенолы, защищающие мозг от провоспалительных цитокинов, которые вызывают серьезные депрессивные расстройства, содержатся в специях: гвоздике, орегано, куркумине, а еще в темном шоколаде и чернике.

Структура наших нервных клеток (нейронов) состоит из качественных жиров. Когда мозгу требуется создать новые клетки посредством нейрогенеза, ему необходим хороший запас омега-3-жирных кислот. Поэтому наша задача - позаботиться об их наличии заранее, включив в рацион жирную рыбу, яйца, орехи, семечки, растительные масла (например, конопляное масло). Также для строительства клеток мозгу необходимы витамины В6 и В12, найти которые можно в мясе и других продуктах животного происхождения.

Чтобы не дать свободным радикалам атаковать клетки мозга, нам нужны антиоксиданты, которые есть в томатах, чесноке, шпинате, ягодах и винограде.

Поскольку источником энергии для нашего мозга является сахар (глюкоза), очень важно иметь в рационе продукты, которые содержат достаточное количество сахара. Отличным источником энергии станет клетчатка, которая замедляет наше пищеварение, и это приводит к тому, что сахар поступает в кровь на постоянном уровне. Богатые клетчаткой продукты - овощи, орехи и семечки, цельные зерна пшеницы.

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