Как очистить мясо и рыбу от опасных антибиотиков

Всем известно, что для повышения продуктивности и защиты от эпидемий в сельском хозяйстве применяются стимуляторы роста, антибиотики и гормоны. Как минимизировать их воздействие при приготовлении пищи?

Как устранить следы антибиотиков

Современная пищевая промышленность не дает гарантии безопасности мясной и рыбной продукции, хотя существуют регламенты по качеству и чистоте продуктов. Как защитить себя и свою семью самостоятельно рассказала "Доктору Питеру" врач Лидия Голубенко, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Готовьте мясо и рыбу правильно

Если есть поводы для опасений, то стоит успокоиться и применять на кухне следующие советы:

Для устранения из мяса или птицы вредных веществ, в том числе антибиотиков, необходимо предварительно их замочить в воде и выдержать около часа. Если добавить в воду немного соли или лимонного сока, это поможет "вытянуть" из мяса опасные соединения.

При приготовлении пищи следует применять термическую обработку (жарка, отваривание, тушение) в полном объеме, это уничтожает вредные вещества.

Готовить блюда на вторичном бульоне. После закипания проварить мясо не более 10-15 минут, затем слить бульон.

Обязательно убрать с тушки пленки, кожу и жир, которые накапливают больше всего вредных веществ.

Стоит ограничить употребление субпродуктов, так как они тоже собирают в себе вредные вещества.

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