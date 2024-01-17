9 продуктов, которые не стоит покупать и есть

Мы - то, что мы едим. Сегодня практически невозможно так организовать питание, чтобы оно состояло сугубо из натуральных и полезных продуктов. Но можно хотя бы исключить из своего рациона самое опасное, ведь некоторое из того, что мы покупаем, иначе как ядом медленного действия не назовешь.

Есть или не есть?

Сегодня покупателю предлагается целый ряд вкусностей, который при регулярном употреблении не только заставляет попрощаться с фигурой, но и способен крайне негативно сказаться на здоровье в целом. А некоторые из них даже вызывают привыкание. Поэтому 100 раз подумайте, стоит ли оно того, прежде чем отправить эту гадость в свой организм. Первое, что важно сделать, - отказаться от того, что содержит особенно много вредных добавок.

1. Сладости неестественно ярких цветов - леденцы, жевательные конфеты, мармелад. В них содержится огромное количество ароматизаторов и красителей. Даже кусок торта по сравнению с ними полезнее! Если хотите сладкого, лучше скушайте сухофруктов, немного меда. Здесь же стоит упомянуть не совсем продукт питания - жевательную резинку. По степени вредности она подпрыгивает выше всех. Состоит она целиком и полностью из пищевых добавок: стабилизаторов, ароматизаторов, красителей, сахарозаменителей... Одним словом, "польза" очевидная. От регулярного употребления всего этого можно получить расстройство желудка, аллергию, кожные заболевания.

2. Белый хлеб. В нем нет витаминов и минералов. Это - мертвый груз. Лучше отдавайте предпочтение цельнозерновому хлебу.

3. Сладкие газировки, соки, диетические напитки содержат много вредных сахаров, раздражают слизистую и вызывают жажду. Диетическая газировка, конечно, содержит меньше калорий, но искусственные подсластители, входящие в ее состав, могут пробудить аппетит. В итоге заработаете немало калорий.

4. Завтрак "Сладкие хлопья". На самом деле они обеспечивают только... пустой желудок и жир на боках. А позиционируют их как полезную штуку. Лучше полюбите отруби, если вам нравится хрустеть.

5. Йогурт. Любители рекламы абсолютно уверены, что йогурт - самый полезный продукт. Если его регулярно кушать, то будешь здоровым до самой старости. Серьезное заблуждение. Конечно, йогурты с полезными бактериями существуют, но в дорогих магазинах, и срок их хранения не может быть более 3 дней. Сегодня йогурты причисляются специалистами к числу наиболее вредных продуктов наравне с чипсами. Содержащиеся в них стабилизаторы, антиокислители, загустители не приносят пользы, только вред. Особенно осторожно надо относиться к йогуртам с кусочками фруктов, стерилизующихся посредством радиоактивного излучения. Имеющаяся в йогуртах лимонная кислота в больших количествах обладает канцерогенным эффектом. Регулярное потребление йогурта может вызвать аллергию и заболевания поджелудочной железы.

6. Лапша и пюре быстрого приготовления. Вы в самом деле ожидаете, что из чудо-пакетика вам явится королевское блюда? Спагетти с курицей, креветками и грибами? И приготовится оно за 3-5 минут. Систематическое потребление такого "комбикорма" сильно нарушает пищеварительную систему. Организм не получает ничего нужного и полезного и начинает посылать сигналы, что надо кушать. В итоге вы все время едите, да только воз и ныне там. Организм просит что-то полезное, настоящую еду. А входящие в состав консерванты, усилители вкуса и многие другие "приятные" сюрпризы вызывают расстройства желудка, кислородное голодание, разрушение печени, пищевую аллергию, нервные расстройства, наконец... рак. Список можно долго продолжать.

7. Майонезы, кетчупы. Они любую еду превратят в чистой воды отраву. Кетчуп, кстати, отлично перебивает даже вкус испортившихся продуктов. А майонез по своей калорийности в два раза обгоняет жирную сметану и крайне быстро откладывается в виде лишних килограммов. Причем низкокалорийный майонез не станет спасением, ведь, чем ниже калорийность, тем меньше натуральных компонентов в нем будет. А к расщеплению химически произведенного масла, зачастую составляющего основу майонеза, организм не приспособлен совершенно. Такие транс-жиры организм не может вывести естественным путем, и они начинают накапливаться, грозя ожирением и атеросклерозом. Если вы очень любите майонез, приготовьте его самостоятельно дома. Настоящий натуральный майонез - холодный соус, не предназначенный для готовки в составе горячих блюд.

8. Попкорн. Входящая в его состав кукуруза не опасна и даже полезна, поскольку содержит клетчатку, витамины, калий, магний, цинк. Но дело принимает совсем иной оборот, когда выясняются тонкости готовки - в составе возникают красители, масло, соль, сахар, карамелизаторы. В соленом попкорне доза соли такая, что чипсам только снится!

9. Низкокалорийные и обезжиренные продукты. В них меньше калорий, но много ловушек. Уменьшение жиров сопровождается увеличением доли углеводов - сахарозаменителей, крахмалов. А из-за пищевых добавок, входящих в состав лайт-версий продуктов, зачастую тормозятся обменные процессы. Плюс многие важные витамины являются жирорастворимыми: например, кальций из нежирных молочных продуктов не сможет усвоиться.

Wday.ru

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