Израиль первым в мире одобрил продажу искусственной говядины

Продажа искусственного мяса говядины впервые в мире была одобрена в Израиле, заявили в министерстве здравоохранения Израиля 17 января, сообщает пресс-служба ведомства, передает Day.Az со ссылкой на ИА Красная Весна.

Отмечается, что разрешение на продажу населению культивированного мяса говядины выдано израильской компании-разработчику в области пищевых технологий Aleph Farms.

В ведомстве указали, что ранее департаментом управления продовольственными рисками была начата пилотная программа по изучению альтернативного белка. Новый пищевой продукт на основе культивируемых клеток, полученных от крупного рогатого скота, получил разрешение на продажу населению.

Чиновники заверили, что искусственное мясо говядины прошло все необходимые проверки в рамках биологической безопасности и что при его употреблении отсутствует вред здоровью человека.

Также стартап Aleph Farms разработал и внедрил технологию по созданию мясной ткани из клеток коровьих мышц. При этом подчеркивается, что клетки питаются и воспроизводятся без применения антибиотиков.

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