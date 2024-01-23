Эндокринолог заявила о вреде кофе на завтрак

Эндокринолог Павлова призвала в личном Telegram-канале отказаться от кофе на завтрак, передает Day.Az.

"Только, пожалуйста, не "завтракайте" кофе. Первый прием пищи очень важен, а чашечку бодрящего лучше выпить через час после еды, не раньше! Ну и, конечно, без сахара, молока, сиропов и прочих добавок", - написала эксперт.

Павлова также призвала не злоупотреблять напитком, поскольку это связано с повышенным риском смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. В день допускается выпивать одну-две чашки кофе. Это позволит снизить вероятность развития Паркинсона на 29 процентов, а болезни Альцгеймера - на 65 процентов, отметила эндокринолог со ссылкой на результаты исследования ученых.

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