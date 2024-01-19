Сколько растительных бургеров нужно съесть, чтобы получить нормальное количество белка

Растительное мясо часто предлагается как альтернатива обычному, в том числе по количеству белка. Учёные выяснили, насколько такие заявления уместны.

Авторы новой научной статьи изучили качество белка в бургерах из говядины и свинины, а также бургерах на растительной основе от Impossible и Beyond Meat. Учёные кормили этим свиней, а затем измерили у них усвояемость отдельных незаменимых аминокислот.

Исследователи признали бургеры из говядины и свинины, подаваемые без булочек, "отличными" источниками белка. Бургер Impossible Burger без булочки тоже оказался "отличным" источником белка для детей от трёх лет. Бургер Beyond Burger назвали "хорошим" источником протеина для детей от трёх лет.

Вместе с булочкой оценка Impossible Burger снизилась. А вот для обычных бургеров с булочкой оценка осталась неизменной. Учёные рассказали, что среднему человеку нужно съесть на 15% больше бургеров Impossible Burger, чем обычных, чтобы получить такое же количество аминокислот. При этом количество калорий тоже растёт.

Учёные отметили, что потребление необходимого количества белка особенно важно для детей, подростков, кормящих женщин и пожилых людей.

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