Внимание, опасно: никогда не ешьте шашлыки с этими продуктами

Когда мы собираемся на шашлык, то не всегда в порыве энтузиазма правильно подбираем продукты. Врач-диетолог рассказала, какие знакомые всем нам продукты дополнят вкус шашлыка, а какие испортят.

С какими продуктами шашлык сочетается, а какие принесут вред "Москве 24" рассказала врач-диетолог Анжелика Дюваль, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Чтобы оставаться бодрыми и активными

Надо учитывать, что далеко не все продукты можно есть вместе с жареным на углях мясом. Шашлык не стоит сочетать с хлебом, другими жирными продуктами, майонезом, молочными коктейлями и сладким алкоголем. Это утяжелит пищу и удлинит пищеварительный процесс, пояснила эксперт.

Шашлык переваривается достаточно долго, и если мы будем дополнять его другими видами продуктов, которые с ним не сочетаются, то вскоре заметим не только тяжесть в животе и метеоризм, но и сонное, вялое состояние.

Чтобы остаться здоровым, лучше исключить сладкие вина, газированные алкогольные напитки, провоцирующие брожение. Впрочем, алкоголь, как известно, лучше вообще не пить. Но если мы его выбираем, то это должны быть сухие вина или крепкий алкоголь, например, перцовка, которая содержит острый перец. Это тоже будет стимулировать пищеварение, заключила эксперт.

Необыкновенная легкость шашлыка

Какие продукты не только не испортят праздник шашлыка, но и придадут необыкновенную легкость? По словам диетолога в приоритете свежая зелень и овощи, особенно томаты. В помидорах содержатся кислоты, которые будут помогать перевариванию пищи. Предпочтительны такие стимуляторы пищеварения, как квашеная капуста, горчица и хрен. Принесет пользу томатный соус. Его желательно приготовить самостоятельно, тогда он не будет содержать химических ингредиентов. Не забудьте про специи и зелень.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!