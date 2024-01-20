Названа диета, которая повышает вероятность наступления здоровой старости

Ученые из Университета Тафтса (США) установили, что потребление большого количества растительного белка с пищей в среднем возрасте может значительно увеличить вероятность наступления здоровой старости. Результаты исследования были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

За последние десятилетия ожидаемая продолжительность жизни людей значительно увеличилась. При этом важно повышать риски наступления здоровой старости, которая не сопровождена с инвалидностью и тяжелыми состояниями. Диета играет важную роль в жизни людей, поэтому важно находить правильные продукты для поддержания здоровья на протяжении всей жизни.

В этом исследовании приняли участие 48 тыс. человек, за здоровьем которых наблюдали в течение нескольких лет. Авторы также собирали данные о рационе участников.

Анализ данных показал, что более высокое потребление белка связано с улучшением физического функционирования и снижением мышечной потери среди пожилых людей. Потребление белка также может предотвратить потерю костной массы и переломы у этой уязвимой группы населения. При этом высокое потребление животного белка в зрелом возрасте увеличивает риск преждевременной смертности от сердечно-сосудистых осложнений.

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