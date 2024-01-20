Диетолог рассказала о пользе доступного всем овоща

Все виды капусты богаты полезными микроэлементами, которые, среди прочего, могут способствовать профилактике рака, рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог, терапевт Александра Разаренова, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, белокочанная капуста служит источником витаминов С и К, а также полезной для пищеварения клетчатки. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста, продолжила Разаренова, богаты калием и фолиевой кислотой и содержат антоцианы, обладающие мощными антиоксидантными свойствами. "В составе брокколи есть много общего с другими видами капусты, кроме того, в ней много кальция и витамина А. Невозможно однозначно определить, какая капуста наиболее полезна", - заявила специалистка.

Употребление любых видов капусты, добавила Разаренова, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунную систему, улучшает пищеварение, а также помогает поддерживать здоровье кожи. Помимо этого, по словам диетолога, капуста может иметь противовоспалительный эффект и способствовать профилактике рака, поскольку содержит вещества, выделяющиеся при нарезании или пережевывании. Дело в том, что в ней присутствуют глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество - сульфорафан. "Некоторые исследования показывают, что сульфорафан может помогать в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации", - рассказала Разаренова.

При этом людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, предупредила специалист, нужно проконсультироваться с врачом или диетологом по поводу возможности употребления сырой капусты в пищу.

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