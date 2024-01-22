Действительно ли некоторые продукты вызывают рак?

Продукты фастфуда, а также вяленое мясо и копчености в упаковке, которая обрабатывается полифторалкильными веществами (ПФАВ), могут содержать в составе канцерогены - опасные вещества, провоцирующие развитие онкологических заболеваний.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом врач, функциональный диагност Дженн Симмонс и автор книги о профилактике рака Кристина Марусич рассказали в интервью американскому изданию Newsweek.

По словам экспертов, вредные химические соединения попадают в еду через контакт с упаковкой, обрабатываемой полифторалкильными веществами (ПФАВ), чтобы сделать ее водонепроницаемой и жироотталкивающей.

Как рассказала Марусич, составы с ПФАВ зачастую наносят на бумагу, которую потом кладут в коробку с пиццей, а также на упаковку для некоторых хлебобулочных изделий и других блюд, продающихся навынос.

Раковые клетки также могут возникнуть из-за нехватки клетчатки, которая связывает токсины и способствует их выведению.

"Люди, чей рацион состоит в основном из мяса, употребляют мало клетчатки, поэтому токсины дольше находятся в пищеварительной системе, подвергая организм воздействию, вызывающему рак", - пояснила Симмонс.