До какой температуры разогревать еду, чтобы она не навредила здоровью

Эксперт Елена Фрольцова рассказала, какие продукты стоит есть при какой температуре.

Существует два типа продуктов - согревающие и охлаждающие, рассказала технолог сети "Крошка Картошка" Елена Фрольцова.

Первые стоит подавать в холодную погоду. К ним относятся красное мясо, такие овощи, как картофель, капуста, свекла, а также имбирь и бобовые, например, фасоль, соя, чечевица. Они одержат триптофан - аминокислоту, которая помогает справиться с воздействием холода на организм и препятствует возникновению стресса. Оптимальная температура подачи согревающих блюд составляет от 65 °C до 75 °C. При этом самая удобоваримая температура горячих блюд для человеческого организма - от 50 °C до 55°C, отмечает специалист.

При такой температуре стоит есть и макаронные изделия и рис. Более того, их, подчеркивает Фрольцова, полезнее есть в холодном виде - при комнатной температуре. В таких условиях крахмал в этих блюдах становится устойчивым и даже полезным организму. При попадании в толстую кишку он постепенно расщепляется активными бактериями - это укрепляет флору и положительно влияет на пищеварение. Из холодных риса и макарон организм получает меньше сахара и на 20% меньше калорий, что предотвращает сильную тягу к еде.

К охлаждающим продуктам относятся зеленые салаты, ягоды, кислые яблоки, цитрусовые, а также овощи - огурцы, брокколи и капуста. Они позволяют охладить организм и предотвратить перегрев летом. Стандартная температура подачи таких блюд - от 12 °C до 14°C.

Однако технолог подчеркивает, что при потреблении холодных блюд стоит соблюдать аккуратность. В частности, человеку нельзя есть еду прямо из холодильника - она не задерживается в желудке необходимое количество времени. В результате белки не успевают расщепиться на аминокислоты и попадают в кишечник в непереваренном виде.

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