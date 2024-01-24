Бананы оказались полезны при стрессе

Врач-диетолог Светлана Лисицина рассказала, что бананы полезны для борьбы со стрессом.

Регулярное употребление этого продукта способствует сопротивляемости организма стрессу за счёт аминокислоты триптофана, преобразуемой в "гормон счастья" серотонин. В бананах содержится витамин С, поддерживающий иммунитет. Также бананы - источник клетчатки, помогающие пищеварению.

Но бананами, особенно перезрелыми нельзя увлекаться из-за высокого содержания сахара. Также можно спровоцировать диарею, сонливость и головную боль.

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