Врачи назвали четыре снижающих риск «самого злого рака» продукта

Терапевт Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале назвали четыре продукта, которые снижают риск развития меланомы. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Коновалов рассказал, что паприка, батат, морковь и тыква содержат большое количество витамина А и его предшественника - бета-каротина. По словам Малышевой, суточная норма этих веществ содержится в 40 граммах красного перца или в 100 граммах батата. При этом количество витамина А и бета-каротина в 100 граммах моркови или тыквы в разы превышает суточную потребность в них.

"Бета-каротин снижает риски меланомы - именно самого злого рака", - добавил Продеус. Иммунолог объяснил, что бета-каротин защищает кожу от разрушающего действия ультра-фиолетовых лучей, а также выполняет функцию антиоксиданта. "Антиоксидант - это вещество, которое понижает возможность свободных радикалов для повреждения клеток", - заключил Продеус.

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