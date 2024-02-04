Частое употребление энергетических напитков связали с плохим качеством сна

Ученые из университета Бергена и университета Осло в Норвегии обнаружили, что частое употребление энергетических напитков (около двух-трех банок в неделю) связано с трудностями с засыпанием и частыми ночными пробуждениями. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты исследования опубликованы в British Medical Journal (BMJ) Open.

В исследовании приняли участие 53266 норвежских студентов (в возрасте 18-23 лет). Испытуемые предоставили информацию о том, как часто они употребляют энергетические напитки. Также ученые собрали данные о режиме сна участников, наличии трудностей с засыпанием, частоте ночных пробуждений и самочувствии в течение дня.

Результаты показали, что мужчины, выпивающие два-три энергетических напитка в неделю на 35% чаще ложились спать после полуночи, на 52% чаще спали менее шести часов и на 60% чаще просыпались среди ночи, чем те, кто их не пил такие напитки или пил их редко.

Также выяснилось, что любители энергетических напитков женского пола на 20% чаще ложились спать после 12 часов ночи, на 58% чаще спали менее шести часов и на 24% испытывали ночные пробуждения.

Отмечается, что авторы исследования не стремились доказать, что тонизирующие напитки вызывают бессонницу и другие проблемы со сном. Тем не менее, многие из них содержат слишком большое количество сахара и кофеина. Стимулирующий эффект от этих веществ может негативно влиять на качество сна.

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