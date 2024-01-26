Перекусы и фигура

Российский врач-диетолог, нутрициолог, специалист направления фитнес-тестирования сети клубов XFIT Дарья Гудкова рассказала об эффективности перекусов для сохранения стройности, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам медика, перекусы способствуют формированию мышечной ткани, а не жировых отложений. Кроме того, благодаря подобным приемам пищи ускоряется обмен веществ и происходит дополнительное расщепление лишней жировой прослойки. Также перекусы помогают не переедать, поскольку уменьшают чувство голода.

В связи с этим эксперт посоветовала выделить время для потребления легких блюд с 11 до 12 часов, а также с 16 до 17 часов. При этом собеседница издания предупредила о том, что важно соблюдать пятичасовой интервал между основными приемами пищи и перекусов.

"Если у вас есть определенный диагноз, то лучше прислушаться к рекомендациям лечащего врача. Например, при удаленном желчном пузыре или обострении гастрита, а также язве желудка полезно дробное частое питание каждые три часа", - уточнила Гудкова.

В качестве перекусов не подойдут закуски, с составе которых отсутствуют быстрые углеводы. Лучше обратить внимание на фрукты, ягоды, овощи, орехи, шоколад без содержания сухого молока, вегетарианские батончики или конфеты без сахара. Вдобавок можно присмотреться к домашнему печенью или выпечке, творогу, йогурту и сырникам.