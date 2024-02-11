Названа вкусная альтернатива утреннему кофе

Тем, кто хочет отказаться от кофе, стоит обратить внимание на пуэр, гречишный чай, зеленый чай, настой имбиря и отвар шиповника. Об этом рассказал "Газете.Ru" бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов, передает Day.Az.

По словам Кузнецова, пуэр - чай естественной ферментации - обладает повышенными антиоксидантными свойствами.

"Этот напиток содержит примерно 60-70 миллиграммов кофеина на чашку, а кофе - в среднем около 100 миллиграммов на чашку. При этом, несмотря на то, что пуэр содержит кофеин, он действительно может помочь улучшить качество вашего сна, поскольку, как говорят ученые, он способствует выработке мелатонина", - заявил Кузнецов.

Гречишный чай эксперт посоветовал пить "для вкусового разнообразия".

"Он изготавливается из жареных зерен гречихи и имеет нежный, сладкий и ореховый вкус. Богатый антиоксидантами гречневый чай может помочь при заболеваниях кишечника, включая запоры, вздутие живота и синдром раздраженного кишечника. Чай также содержит фенольную кислоту, которая помогает при пищеварении и воспалении кишечника", - отметил шеф повар.

Он добавил, что гречишный чай не содержит кофеина, сахара и глютена, а калорий в нем - всего две.

Зеленый чай, как рассказал эксперт, содержит на 70% меньше кофеина, чем кофе, при этом в нем есть полифенолы, которые помогают снизить риск диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Напиток из заваренного имбиря с медом и лимоном, по мнению шефа, и вкусен, и полезен.

"Смесь имбиря и меда обладает удивительной пользой для здоровья, в том числе помогает при расстройстве желудка, предотвращает проблемы с зубами, улучшает здоровье сердца, снимает стресс и поднимает иммунитет", - рассказал Кузнецов.

Наконец, альтернативой кофейным напиткам, по его словам, может стать и напиток из шиповника.

"Он благодаря высокому содержанию полифенолов оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие на организм. Кроме того, он поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы и помогает держать в норме вес", - объяснил шеф-повар.

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