Раскрыта причина тяги к сладкому зимой

Причину тяги к сладкому и жирному зимой раскрыла в беседе с "Мослентой" эндокринолог и диетолог Елена Островская, передает Day.Az.

"Чтобы поддержать себя, нам необходим триптофан. Он отвечает за образование гормона серотонина, а серотонин, в свою очередь, - за уровень мелатонина, гормона сна", - заявила врач.

В сладкой еде триптофана очень много, а жирная пища позволяет лучше его усваивать, пояснила собеседница "Мосленты". "Вот и получается, что какое-нибудь пирожное с кремом нас, во-первых, согревает, потому что в жирах больше всего калорий, а во-вторых - добавляет нам триптофана", - сказала она.

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