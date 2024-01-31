Стало известно, какие полезные соединения содержатся в лососе

Ученые из университета штата Колорадо (США) использовали методы нутриметаболомики нового поколения для оценки содержания питательных веществ в лососе, потребляемом в рамках средиземноморской диеты. Оказалось, что эта рыба содержит уникальные полезные соединения. Как передает Day.Az, результаты опубликованы в журнале Nutrition.

Нутриметаболомика - раздел науки о питании, изучающий метаболиты (промежуточные продукты клеточного обмена веществ) в приложении к процессам, обеспечивающим питание организма. В своей научной работе ученые одновременно охарактеризовали ключевые питательные вещества и метаболиты, связанные с употреблением лосося, и провели исследование питания добровольцев, подверженных риску сердечно-сосудистых заболеваний. Это позволило им изучить воздействие содержащихся в лососе веществ на здоровье людей.

В исследовании приняли участие американцы с ожирением и избыточным весом (ИМТ 25-37 килограмм на метр в квадрате) в возрасте от 30 до 69 лет. Ученые собрали информацию о здоровье добровольцев и их питании. Также у испытуемых взяли образцы крови. Затем добровольцев разделили на две группы. В соответствии с указаниями первая группа в неделю употребляла две порции лосося (113-226 граммов), а вторая - эквивалентное количество различных необработанных постных мясных продуктов.

Параллельно с этим была использована жидкостная хроматография-масс-спектрометрия (LCMS) для определения метаболомного профиля лосося. Это метод аналитической химии, использующийся для анализа биохимических, органических и неорганических соединений. Анализ характеристик лосося показал, что в рыбе содержится 508 различных соединений, 237 из которых уникальны. Исследование плазмы крови участников выявило, что при усвоении этой рыбы в организме производится 106 метаболитов. Также в него попадают 143 различных соединений.

Было обнаружено, что большинство идентифицированных молекул имеют липидную основу. Уровень липидов (особенно омега-3) в организме участников повысился после контролируемого увеличения употребления лосося. Ассоциативный анализ всех биомолекул показал, что два соединения и два метаболита были связаны с улучшением показателей здоровья сердечно-сосудистой системы.

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