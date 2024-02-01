Врач предупредила о необратимых последствиях популярной диеты

Суть этой диеты заключается в полном ограничении употребления углеводов, в результате чего активируется процесс получения энергии из жировой ткани - кетоз, пояснила медик. При этом, выделяющиеся кетоновые тела в большом количестве начинают системно отравлять организм и могут привести к необратимым последствиям. Одной из самых вредных для здоровья считается кетодиета, рассказала " РГ " врач-эндокринолог поликлиники ФГАУ НМИЦ "Лечебно-реабилитационный центр" Мария Александрова, передает Day.Az

К тому же, говорит Александрова, не стоит ждать стойкого результата от этой диеты. При возвращении к привычному питанию вес наберется обратно очень легко, и даже больше, чем раньше.

Также, по словам врача, стоит с осторожностью отнестись к любой монодиете. Они бывают кефирными, яблочными, огуречными, рисовыми. Употребление только одного или двух видов продукта на протяжении длительного времени создает дефициты многих полезных и нужных веществ для нашего организма, что приводит к нарушению метаболизма, снижению мышечной и костной массы, а также к формированию расстройства пищевого поведения.

"Поэтому эффект от такой диеты тоже будет временным, а последствия придётся исправлять долгие годы", - объяснила эндокринолог.

В последнее время набирают популярность детокс-диеты, обещающие очищение от шлаков, токсинов и обновление клеток всего организма. Их рацион состоит из соков, смузи, овощей, фруктов, большого количества жидкости, иногда добавляются и фармакологические препараты. Но волшебное свойство этих диет - всего лишь миф, подчеркнула Александрова.

Она обратила внимание, что из-за низкой энергетической ценности питания вес, действительно, уходит, но при возврате к привычному образу жизни ненавистные килограммы тоже очень легко набираются обратно.

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