Хотите худеть без чувства голода?

Лето - время для свежих овощей и что может быть лучше, чем охлаждающий суп окрошка? Как оказалось, это блюдо может помочь в борьбе с лишним весом.

По словам диетолога и заместителя директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексея Кабанова, секрет пользы скрыт в составе этого летнего блюда.

В окрошке много жидкости, которая помогает быстро насытиться, не переедая. А это значит, что вы можете наслаждаться вкусом, не беспокоясь о лишних калориях.

Главный ингредиент окрошки - овощи, которые, как отмечает Кабанов, обладают высокой питательной плотностью. В результате они содержат много полезных веществ при низкой калорийности.

Если вы хотите использовать окрошку как средство для похудения, то лучше всего делать вегетарианскую версию этого супа. Можно добавить немного яиц, но колбасу лучше заменить на варёное куриное мясо или белую рыбу. И, конечно, готовьте окрошку на несладком квасе, минеральной воде или тане.

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