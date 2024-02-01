Что нужно есть для борьбы с головной болью

Американские исследователи выяснили, каким должен быть рацион, чтобы облегчить приступы мигрени.

Результаты соответствующего исследования были опубликованы в научном журнале The BMJ. Сообщается, что в рамках научной работы специалисты Национального института старения (NIA) США, вооружившись помощью коллег из Национальных институтов здоровья и Университета Северной Каролины, привлекли порядка 182 добровольцев. Большинство из них были женщинами, которые подвержены частым приступам головной боли - от 5 до 20 раз в месяц. Участников поделили на несколько групп: представители первой потребляли большое количество жирной рыбы и мало растительных жиров, второй - и то и другое в большом количестве, тогда как представители третьей, напротив, должны были есть много масла и мало рыбы.

В результате было установлено, что у людей, которые вошли первую группу, на 30-40% упало количество часов головной боли в месяц. Изменения были заметны и по анализу крови - уровень липидов упал, а именно он связан с ощущением боли.

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