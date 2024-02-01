Что нужно есть на завтрак диабетикам

Издание ФАН, ссылаясь на рекомендации медиков, сообщило, какие продукты можно употреблять на завтрак при наличии сахарного диабета второго типа.

Так, согласно опубликованным данным, в целом, при составлении плана питания диабетиков должны учитываться как свойства продуктов, так и способность их увеличивать уровень сахара в крови. Специалисты отмечают, что наиболее важным приемом пищи является первый, и поэтому необходимо ответственно отнестись к выбору продуктов, употребляемых на завтрак.

"Углеводы расщепляются в организме до глюкозы, и если вы едите их слишком много, это способствует перегрузке глюкозой, может вывести диабет из-под контроля", - предупредили медики.

Они порекомендовали на завтрак есть каши из цельных круп, овощи, грибы, бобовые и яйца. Ограничить же стоит белый хлеб, сдобу, а также готовые завтраки, джемы и йогурты.

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