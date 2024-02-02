Покупки можно оплатить ладонью в этом городе

Американская сеть супермаркетов Whole Foods Market, специализирующаяся на продаже органических продуктов питания, для оплаты покупок внедрила новые технологии Amazon One, которые основаны на биометрии, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Заходя в магазин, необходимо зарегистрированному потребителю отсканировать свою ладонь, тем самым сообщая системе, что пришел покупатель. Выбрать нужный товар и выйти из магазина. Покупателям нет необходимости стоять в очереди для оформления товара, контактировать с сотрудниками и оплачивать покупки картой. При выходе из магазина датчики и камеры отслеживают покупки, и Amazon One автоматически списывает средства со счета покупателя.

В социальных сетях пользователи неоднозначно отзываются о бесконтактной технологии, беспокоясь за конфиденциальность личной информации.

В настоящее время новая технология внедряется только в магазинах Нью-Йорка. Станет ли популярным способ оплаты Amazon One с помощью ладони, покажет время.

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