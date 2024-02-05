Шоколад подорожал на 70%

В январе стоимость какао-бобов на биржах достигла исторического максимума.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, по сравнению с началом 2023 года фьючерсы подорожали на 60-70%.

Рекордный рост цен на какао-бобы на мировых биржах грозит дефицитом горького шоколада.

Производители предупреждают о возможном повышении цен на шоколадные изделия на 60-70%. Это связано с резким удорожанием сырья из-за неурожая в странах Африки на фоне изменения климата, пишет издание.

Крупнейший поставщик шоколада Barry Callebaut уже заявил о повышении цен на 20% с начала года.

Производители также предупреждают о возможном удорожании шоколада на 60-70%. Особенно сильно вырастут цены на горький шоколад, где доля какао высока.

Чтобы сохранить прибыль, производители могут экономить на качестве, заменяя какао-масло более дешевыми жирами. Также возможно снижение процента содержания какао в шоколаде.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!