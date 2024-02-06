Гастроэнтеролог развеял популярный миф о кофе

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, автор книги "Мифы и легенды гастроэнтерологии" Андрей Харитонов развеял в беседе с KP.RU миф о вреде кофе натощак. Он также отметил, что кислые фрукты не вредят пищеварению, поскольку слизистая оболочка желудка адаптирована к большому спектру веществ, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Харитонова, пить кофе натощак можно, если при этом не возникают неприятные симптомы. Не вредят здоровью и кислые фрукты, например, яблоки и мандарины. Дело в том, что в них находятся слабые с химической точки зрения кислоты, а в желудке присутствует более сильная соляная кислота.

"На сегодня нет никаких доказательств, что какой-либо продукт (мы не берем искусственные химические соединения типа уксусной эссенции или других растворов) способен травмировать слизистую оболочку желудка настолько, что это станет значимым", - сказал специалист.

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