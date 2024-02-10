Названо идеальное время для завтрака

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала, что у тех, кто привык завтракать до восьми часов утра, риск развития сахарного диабета снижается на 59 процентов. Идеальное время для первого приема пищи доктор медицинских наук назвала в своем Telegram-канале, призвав завтракать пораньше, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Врач объяснила, что пользу раннего завтрака подтвердили исследования ученых из Барселоны. В течение семи лет они наблюдали за образом жизни более 100 тысяч человек.

Доктор Павлова объяснила это биологическими ритмами. По ее словам, человеку следует есть сразу после пробуждения, иначе организму будет сложно контролировать уровень глюкозы и инсулина в крови.

"Завтрак должен быть сытным и сбалансированным. Содержать жиры, белки и углеводы. Перед едой полезно выпить стакан теплой воды. Кофе лучше насладиться через час после еды", - подытожила эндокринолог.

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