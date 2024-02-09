Стоимость какао-бобов вновь обновила исторический максимум

Цены на какао-бобы установили новый исторический рекорд, превысив отметку в $5,6 тыс. за тонну.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE Futures.

Стоимость мартовского фьючерса на какао в моменте поднималась до $5625 за тонну, что на 3,97% выше цены закрытия предыдущего дня. К 17:10 по бакинскому времени цена скорректировалась до $5592 за тонну.

Новый рекорд был установлен спустя лишь неделю после предыдущего. 2 февраля цена какао-бобов на бирже поднялась выше отметки в $5 тыс. за тонну впервые с 1977 года.

Драйвером роста котировок выступает глобальный дефицит какао-бобов. По прогнозам аналитиков Международной организации по какао (МОКК), ситуация не улучшится и в 2024 году.

На этом фоне ожидается подорожание шоколада. Особенно дорого будет стоить шоколад без добавок, предупреждают эксперты.

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