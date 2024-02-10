Диетолог указала на опасные для некоторых людей овощи и фрукты

Овощи и фрукты, включая любимые россиянами яблоки и груши, могут быть опасными для некоторых людей, предупредила диетолог, нутрициолог компании "Новабиом" Дарья Русанова. Об этом врач рассказала в комментарии для "Ленты.ру", передает Day.Az.

Русанова указала, что пациентам с синдромом раздраженного кишечника (СРК) избыток растительной пищи может навредить, поэтому им необходимо свести к минимуму употребление фруктов и овощей. Это позволит снизить риск обострения заболевания, проявляющегося болью в животе, постоянным вздутием, нарушением стула.

При СРК, по словам диетолога, необходимо сократить присутствие в рационе углеводов, которые активно перевариваются бактериями, производящими газы в кишечнике. Она обратила внимание, что картофель, зеленую фасоль, морковь, огурцы, апельсины, мандарины при этом заболевании есть можно, а цветную капусту, лук, спаржу, свеклу, яблоки, груши и манго категорически нельзя.

Людям с СРК необходимо тщательно пережевывать пищу - буквально до тех пор, пока она не потеряет вкус, рассказала Русанова, подчеркнув, что крайне не рекомендуется принимать пищу в спешке, на ходу или за просмотром телевизора.

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