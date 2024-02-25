Ученые перечислили полезные свойства бобовых

Специалист по питанию из американской компании NutriScience, которая занимается производством продуктов и пищевых добавок, в составе научного коллектива выяснил, что замена очищенных злаков бобовыми помогает похудеть, способствует здоровью сердечно-сосудистой и пищеварительной систем. Результаты опубликованы в Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи смоделировали воздействие замены белковой пищи или очищенных злаков бобовыми (горох, чечевица). Они утверждают, что отказ от одной порции белковых продуктов (мяса и яиц) в пользу бобовых снижает уровень холестерина в крови более чем на 10%. Кроме того, горох и чечевица содержат много клетчатки. Это компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма человека, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

Также ученые отметили, что пользу организму может принести замена очищенных злаков на бобовые. Очищенными злаками называют зерна, которые в процессе помола потеряли оболочку и зародыш - в них остались только углеводы и глютен (клейковина). В цельных злаках питательных веществ столько же, сколько в необработанном зерне. Бобовые богаты магнием, калием и медью. Калий важен для регуляции сердечного ритма, а магний - для снижения риска тромбоза путем разжижения крови.

Помимо этого, бобовые содержат мало калорий. Их употребление способствует снижению веса и нормализации обмена веществ - процесса преобразования пищи в энергию.

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