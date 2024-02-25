Повар назвала неожиданный секрет нежного картофельного пюре
Директор кулинарной школы и блогерша Роузи Джилл назвала рецепт нежного картофельного пюре. На ее ролик с неожиданным секретом обратило внимание издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Чтобы пюре было нежным, объяснила она, нужно варить картофель в молоке вместо воды. "Картофель - как макароны, он отдает жидкости, в которой готовится, крахмал. Он может стать настоящим жидким золотом: прекрасным, шелковистым, кремовым пюре", - предупредила Джилл.
После приготовления, продолжила повар, нужно оставить молоко в кастрюле и размять картофель прямо в нем - это придаст пюре мягкость, причем для приготовления блюда не нужно будет использовать никакие другие дополнительные ингредиенты.
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