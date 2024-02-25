Врач-эндокринолог о суточной норме цитрусовых для человека

В сутки следует употреблять в пищу не больше пяти небольших мандаринов, порекомендовала врач-эндокринолог МНОЦ МГУ, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Допустимо съедать до пяти небольших мандаринов в день", - советует медик.

По информации Павловой, цитрусовые являются сильным аллергеном для человеческого организма, повышают кислотность желудочного сока, что может спровоцировать гастрит, агрессивно воздействуют на зубную эмаль и разрушают ее, а также вызывают вздутие живота.

К числу достоинств оранжевых спутников Нового года, врач отнесла низкокалорийность продукта, большое наличие полезных для костей витаминов A и C, пектина, аскорбиновой кислоты для лечения авитаминоза и простуды, антиоксиданта гесперидина против варикоза, лютеина для зрения и синефрина, сдерживающего выработку "плохого" холестерина.

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