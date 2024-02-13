Сколько чашек кофе можно пить в день?

Кофеин - это вещество, которое является стимулятором мозговой деятельности, однако в избытке напиток влияет на ускорение сердцебиения, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова. По ее словам, в день нужно выпивать не больше двух чашек кофе, передает Day.Az.

"Многие исследования говорят о том, что кофе действительно нужно употреблять в определенном количестве. В день нужно выпивать не больше двух чашек кофе, причем не подряд, а с утра, например, и около четырех-пяти часов вечера. Все-таки кофе негативно влияет на пищевод и желудок, вызывая избыточную секрецию соляной кислоты", - рассказала Дианова.

Диетолог отметила, что избыток кофе может вызывать изжогу. Для того чтобы взбодриться, лучше заменить лишнюю кружку на дневной сон или активность. Даже небольшая зарядка поможет разогреть мышцы и проснуться.

"При наличии язвенной болезни желудка в стадии обострения, циррозе, панкреатите и аритмии лучше отказаться от кофе. Его всегда можно заменить, к примеру, на цикорий. По запаху и вкусу он напоминает кофе, при этом в цикории содержится большое количество полезных веществ и он благотворно влияет на состояние организма", - добавила Дианова.