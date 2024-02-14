Диетолог рассказала о полезных для иммунитета продуктах

Врач, эндокринолог-диетолог Сайыына Гоголева назвала улучшающие иммунитет осенью продукты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщает Life.ru.

Специалист посоветовала употреблять богатые витамином С продукты. К ним относятся цитрусовые, цветная капуста, болгарский перец, гранат, айва и яблоки. По ее словам, витамин С является главным стимулятором иммунной системы, а также очень эффективным антиоксидантом. "Антиоксиданты помогают выводить из организма свободные радикалы, борются с окислительным стрессом в тканях, насыщая их кислородом", - сказала она.

Гоголева также подчеркнула, что важны продукты, богатые жирорастворимыми витаминами А, Е и К. Она порекомендовала есть тыкву, репу, красную рыбу и орехи. Диетолог пояснила, что их потребление укрепит мембраны клеток иммунной системы.

Также в осенний период организму необходим витамин D, добавила врач. По ее словам, он содержится в молочных продуктах, морской рыбе, яйцах и грибах. Она отметила, что витамин D способствует укреплению костей.

Кроме того, осенью полезными будут продукты с натуральным бактерицидным и противовирусным действием, среди которых лук, чеснок и имбирь, добавила врач.