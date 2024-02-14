Кому нельзя есть сырки?

Творожные сырки - полезный продукт, однако есть его можно не всем. Об этом в беседе с "Вечерней Москвой" рассказала диетолог Елена Соломатина, передает Day.Az.

По словам специалиста, от сырков стоит отказаться тем, кто хочет похудеть или следит за своей фигурой. Также исключить продукт из рациона следует людям с лишним весом. Соломатина также советуют отказаться от сырков лицам с сахарным диабетом и тем, кто склонен к резкому повышению глюкозы в крови.

- Помимо этого, творожные сырки могут вызвать обострения у пациентов с заболеваниями поджелудочной железы и желчного пузыря, - добавила собеседница "ВМ".

Помимо этого, Елена Соломатина рассказала "Вечерей Москве", что в состав полезного творожного сырка входят только свежие ингредиенты высокого качества и минимум сахара.