Назван популярный заменитель сахара, разрушающий ДНК человека

Искусственный подсластитель сукралоза (продается как Splenda), который широко используется в диетических продуктах, способен повреждать ДНК внутри клеток, выяснили ученые из Каролинского университета. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Toxicology and Environmental Health, Part B, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе исследования ученые провели серию лабораторных тестов на клетках крови человека и тканях стенки кишечника, чтобы увидеть реакцию как на сукралозу, так и на соединение сукралоза-6-ацетат. Также были проведены тесты на генетическую активность клеток кишечника с использованием стандартизированных процедур анализа для выявления повреждений ДНК. Тесты подтвердили токсичность вещества для ДНК и слизистой оболочки кишечника.

Поскольку ДНК содержит генетический код, контролирующий рост и поддержание нормальной работы организма, способность сахарозаменителя повреждать ДНК - это серьезная проблема для здоровья. Исследователи призывают агентства по стандартизации пищевых продуктов пересмотреть безопасность заменителя сахара.

По словам ученых, ДНК разрушает сукралоза-6-ацетат - это химическое соединение, которое образуется в результате метаболизма сукралозы в организме. Европейское управление по безопасности пищевых продуктов установило порог токсикологической опасности для всех генотоксичных веществ на уровне 0,15 микрограмма на человека в день.

"Наша работа предполагает, что следовые количества сукралозы-6-ацетата в одном напитке, подслащенном сукралозой, превышают этот порог. И это без учета количества сукралозы-6-ацетата, образующегося в виде метаболитов после употребления напитка. Другими словами, сукралоза-6-ацетат уже присутствует в этих напитках до того, как они попадают в организм, но еще больше его вырабатывается после употребления", - отметили авторы.