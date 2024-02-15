Названа полезная альтернатива конфетам в сладком подарке

Десерт с высоким содержанием сахара лучше заменить низкокалорийной альтернативой, считает врач-терапевт, врач-гастроэнтеролог медицинской компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова. Полезную альтернативу конфетам в сладком подарке она назвала для "Lenta.ru", передает Day.Az.

Тем, кто хочет подарить что-то сладкое, она посоветовала заменить привычные десерты фруктами, ягодами, темным шоколадом, зефиром, мармеладом, пастилой, медом, халвой, сухофруктами или орехами.

По словам Утюмоваой, мед обладает антиоксидантными свойствами, имеет противовоспалительное, противомикробное действие, а также содержит большое количество витаминов группы В. "При выборе меда стоит отдавать предпочтение продукту в сотах: его калорийность меньше, он содержит больше полезных аминокислот, витаминов и минеральных веществ. Однако, например, при сахарном диабете мед в качестве подарка не подойдет", - предупредила она.

Утюмова добавила, что полезное варенье в подарок можно приготовить самостоятельно с минимальным добавлением сахара. Она объяснила, что сокращение количества быстрых углеводов способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и общему оздоровлению организма, снижает риск развития сахарного диабета, помогает нормализовать вес и повышает уровень энергии.