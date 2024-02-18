На что указывает жир на животе

Абдоминальное ожирение, когда отложение жира происходит преимущественно в области живота, является самым неблагоприятным видом ожирения как у мужчин, так и у женщин. Такое скопление жира на животе может указывать на шесть групп заболеваний. Как передает Day.Az, об этом "Газете.Ru" рассказала врач диетолог, гастроэнтеролог группы компаний BestDoctor Яна Картаева.

"Это связано с тем, что абдоминальное ожирение является маркером накопления жира вокруг органов брюшной полости - висцерального жира. Висцеральное отложение жира ассоциировано с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, сахарного диабета, заболеваний органов ЖКТ (метаболически ассоциированная болезнь печени, желчекаменная болезнь, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), заболеваний костно-суставной и репродуктивной систем", - объяснила специалист.

Чтобы определить у себя абдоминальное ожирение, по словам Картаевой, нужно высчитать избыточную массу. Медицинские сообщества предлагают различные классификации ожирения. Самая популярная основывается на индексе массы тела (ИМТ).

"Показатель ИМТ важен, но не абсолютен. Этот показатель неинформативен для детей в процессе роста, людей старше 65 лет, спортсменов и лиц с очень развитой мускулатурой, беременных женщин. Также стоит учитывать, что при абдоминальном ожирении другие части тела могут не иметь выраженной жировой прослойки, что может искажать результат ИМТ. Поэтому нужно дополнительно измерять окружность талии (ОТ), а также бедер (ОБ)", - рассказала гастроэнтеролог.

По ее словам, для женщин норма ОТ меньше 80 см, а для мужчин - 94. Измерение бедер производят в самой широкой их части. Затем рассчитывается соотношение ОТ и ОБ. Нормальным считается соотношение меньше 0.85 для женщин и меньше 1.0 для мужчин.

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