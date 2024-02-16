Назван способ сделать лапшу быстрого приготовления полезной

Если в лапшу быстрого приготовления добавить овощи, зелень, отварное мясо курицы или индейки, то блюдо станет более полезным.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом рассказала диетолог Наталья Круглова.

Круглова отметила, что сама по себе лапша быстрого приготовления не причинит явного вреда организму, главный ее недостаток - отсутствие в составе витаминов и других полезных веществ. Приправы к лапше она назвала также относительно безопасными. "Они не несут особого вреда, кроме стимулирования аппетита, когда хочется есть еще и еще", - говорит диетолог.

По словам Кругловой, хороший способ сделать лапшу быстрого приготовления полезной пищей - добавить в нее овощей, зелени, листьев салата, а также источников белка: яйца, нежирный сыр, отварное мясо курицы или индейки. При этом диетолог предупредила, что злоупотреблять не нужно даже полезной версией этого блюда.