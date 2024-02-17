Пекарь готовит кексы, которые выглядят как настоящие цветы

Домашний пекарь Элис Уорд (Alice Ward) из Сомерсета, Великобритания, готовит удивительные кексы, которые выглядят как настоящие цветы, передает Day.Az со ссылкой на Kedem.ru.

Выпечка всегда была любимым занятием Элис, и с годами ее навыки значительно улучшились, теперь она создает красивые цветочные композиции на все случаи жизни из разноцветного сливочного крема.

Каждое новое творение завораживает больше предыдущего. Ее кексы представляют собой настоящие съедобные произведения искусства, повторяющие нежные очертания лепестков и имеющие необычайную схожесть с живыми растениями.

На своей страничке Petals Bakehouse в социальных сетях Элис щедро делится со своими многочисленными подписчиками каждым новым шедевром.

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