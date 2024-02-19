7 сочетаний продуктов, о которых лучше забыть

Вы замечали, что иногда после приема пищи в желудке появляется тяжесть. Оказывается, дело не только в банальном переедании. Существуют сочетания продуктов, к которым мы привыкли с детства, но они вредны для нашего организма. Рассказываем, какие пищевые дуэты стоит исключить из своего рациона, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Злаковые и молоко

Хлопья с молоком - любимое сочетание не только детей, но и взрослых. А вот диетологи его не очень жалуют. Дело в том, что и злаки, и молоко содержат в составе быстрые углеводы. Таким завтраком можно насытиться за короткое время, но уже через полчаса, как только уровень сахара в крови придет в норму, снова захочется есть. Для того чтобы не завтракать дважды - исключите этот дуэт продуктов из своего утреннего меню.

Йогурт с киви или дыней

Некоторые гурманы обожают дополнять йогурт кусочками свежих фруктов. Но вот незадача: добавлять в молочные продукты можно не все фрукты, иначе такое наслаждение чревато последствиями.

Если добавить в йогурт киви, то энзимы, которые содержатся в фрукте, поспособствуют быстрому разложению белка. Из-за этого вкус йогурта может стать горьким. А если вы решите залить йогуртом свежую дыню, то не удивляйтесь скорому слабительному эффекту. Диетологи вообще не рекомендуют сочетать дыню ни с какими продуктами и употреблять ее только в качестве самостоятельного приема пищи, как десерт. Так что не стоит злоупотреблять и полюбившимися многим фруктовыми салатами, не всегда фрукты могут удачно сочетаться друг с другом.

Кофе со ржаным хлебом

Авокадо на ржаном хлебе или хлебце - вкусный и полезный завтрак, но кофе в этом случае делает его бесполезным. Кофе содержит очень много природных антиоксидантов, поэтому чашка этого напитка препятствует усвоению витаминов и минералов, получаемых из ржаного хлеба. Единственный выход - употреблять их отдельно друг от друга.

Сыр и помидоры

Чаще всего эта комбинация продуктов встречается в модных салатах или в пицце. Однако помидоры в этом дуэте ведут себя не лучшим образом. В них содержится кислота, вступающая в определенную реакцию с кальцием, которого очень много в сыре. В результате это сочетание может привести к большому отложению солей в суставах. Так что моцареллу с томатами лучше есть не часто.

Мясо с картошкой

Этот дуэт давно стал классическим, а для многих это привычное сочетание домашней еды на каждый день. Масштаб бедствия высок: ведь даже в кафе и ресторане многие обязательно заказывают к мясу гарнир в виде пюре или картофеля по-деревенски. Лучше избавиться от такой привычки. Во-первых, это сочетание продуктов препятствует усвоению полезных веществ. Во-вторых, микс картофеля и мяса может вызвать в желудке неприятные ощущения: вздутие, газы и другие. Замените картофель на бобовые или овощи - будет лучше.

Фрукты с основным блюдом

Любые фрукты желательно есть отдельно от основных блюд. Например, не стоит употреблять арбуз сразу после обеда. Выдержите паузу хотя бы в час. Сами по себе фрукты перевариваются очень быстро, но оказавшись в компании других продуктов, они начинают "бродить" и в результате могут повредить стенки желудка. Поэтому, как бы ни хотелось съесть после основного приема пищи яблоко или банан - откажитесь от этой идеи и оставьте их на перекус.

Вино и сладкое

В подарок к вину многие покупают не только сыры и оливки, но и шоколадные конфеты. Оказалось, что сочетать вино со сладким - заманчивая, но плохая идея. Все углеводы, которые содержатся в сладостях, при сочетании с вином проявятся на фигуре быстрее. Ведь именно алкоголь способствует выработке инсулина.

Вторая причина, по которой медики рекомендуют отказаться от этого прочного, но опасного дуэта: похмелье. Когда вино и десерт поступают в организм одновременно, они начинают соревноваться. Организм сперва берется за переработку сладостей, так как в них больше энергетической ценности, и только после этой объемной работы принимается за алкоголь. Поэтому спиртное задерживается в организме человека и на утро обычно болит голова и проявляются другие неприятные симптомы. Чтобы этого избежать - закусывайте вино хорошим сыром, а не шоколадом.

Не стоит расстраиваться, если вы регулярно употребляли в пищу несочетаемые продукты. Теперь обладая полученной информацией, вы сможете заново выстроить правильную систему питания. Все в ваших руках!