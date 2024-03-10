Врач назвала напиток, который бодрит с утра лучше кофе

Ощущение бодрости и собранности, которое человек получает, выпив чашку чая с утра, длится дольше, чем прилив энергии от кофе. При этом людям с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта не рекомендуется начинать день с употребления на голодный желудок ни того, ни другого напитка. Об этом Общественной службе новостей рассказала врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина, передает Day.Az.

По словам специалиста, людям, страдающим гастритом, язвенной болезнью желудка и другими хроническими заболеваниями пищеварительной системы, следует соблюдать запрет на употребление кофе и чая на голодный желудок. Если же человек таких диагнозов не имеет, то никаких проблем от употребления бодрящих напитков натощак он не почувствует.

Тем не менее, каждому человеку, любящему выпить чай или кофе с утра, следует помнить о нескольких рекомендациях, указала врач-эндокринолог. Об этом она говорит:

"С утра не стоит пить крепкие кофе или чай, - указала доктор Калошина. - Помните, что оба эти напитка содержат кофеин, поэтому обеспечивают прилив энергии. Но ощущаться он будет по-разному. Стимулирующее действие чашечки кофе будет максимально ярким, но продлится не очень долго. Чай действует мягче, но ощущение собранности и бодрости после него будет длиться дольше".

Чай и кофе также не следует пить слишком горячими, сообщила врач. Обжигающие напитки вместо положительного эффекта лишь повредят слизистую пищевода и гортани. Поэтому всегда стоит дать бодрящему напитку остыть до комфортной температуры, указала она.

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