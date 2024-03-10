Доктор Мясников назвал свойства самого полезного овоща

Самый полезный, по его мнению, овощ назвал в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

Эксперт рассказал, что капуста любых видов способна снижать риск развития онкологических заболеваний.

"Если вы попросите меня назвать самый полезный овощ, если скажете назвать что-то одно, то это будет брокколи. Самый ценный овощ", - заявил он.

По его словам, этот сорт капусты полезен для профилактики не только онкологических, но и сердечно-сосудистых заболеваний.

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