Врачи рассказали, кому подходит диета без злаковых

Гастроэнтеролог Джозеф Леви из больницы Хассенфельд при Нью-Йоркском университете и американский диетолог Рэйчел Бегун рассказали MedicalXpress, что диета без злаковых подходит людям с непереносимостью глютена или чувствительностью к нему, а также тем, у кого аллергия на пшеницу. Тем не менее, такое питание может косвенно привести к увеличению веса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Гастроэнтеролог объяснил, что глютен - это белковый компонент злаковых культур (рожь, ячмень, пшеница), также известный как клейковина. При выпекании различных мучных изделий глютен заставляет тесто подниматься при добавлении дрожжей. Люди с целиакией, аутоимунным заболеванием, характеризующимся непереносимостью протеинов клейковины, испытывают неприятные ощущения в желудочно-кишечном тракте вследствие употребления продуктов со злаками.

Леви отметил, что даже небольшое количество глютена может вызвать воспаление тонкого кишечника. Тем не менее, люди не всегда осознают, что у них целиакия. Непереносимость глютена может не проявляться в течение нескольких лет и обнаруживаться при обращении к врачу из-за сопутствующих проблем, таких как анемия или остеопороз.

Людям с чувствительностью к глютену и аллергией на пшеницу также может быть полезна диета без злаковых. При употреблении глютена у них может начаться диарея или возникнуть вздутие живота, тошнота, усталость и недомогание. При этом явных проблем с кишечником не наблюдается.

Бегун подчеркнула, что перед тем, как сменить рацион питания, необходимо проконсультироваться с врачами. Сперва нужно обратиться к гастроэнтерологу, чтобы выявить наличие или отсутствие целиакии, а затем - к диетологу, чтобы получить достоверную информацию о нежелательных к употреблению продуктах. Это обоснованно необходимостью знать о продуктах, которые являются скрытыми источниками глютена.

Если у человека нет целиакии, безглютеновая диета не нанесет вреда его здоровью. Тем не менее, отмечается, что люди, которые придерживаются безглютеновой диеты, как правило, набирают вес. Это связано с повышенным интересом к выпечке, не содержащей протеины клейковины.

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