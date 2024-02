Врачи назвали полезную замену яйцам на завтрак

Ученые из Немецкого центра исследований диабета в Дюссельдорфе обнаружили, что употребление 25-28 граммов орехов на завтрак может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. Результаты опубликованы в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Многие люди употребляют на завтрак яйца. Их польза для здоровья неоднозначна - некоторые эксперты считают, что холестерин, содержащийся в яйцах, вреден для сердца. Другие утверждают, что этот факт нужно подтвердить большим количеством исследований. Орехи, напротив, доказано снижают уровень холестерина в крови.

Немецкие ученые стремились выяснить, принесет ли регулярное употребление орехов на завтрак пользу организму. Для этого они провели эксперимент с участием добровольцев. Испытуемые из первой группы должны были заменить мясо на цельнозерновые продукты или хлопья, яйца - на орехи, а вместо сливочного масла употреблять оливковое. Добровольцы из первой группы придерживались своего привычного рациона.

По окончании эксперимента выяснилось, что замена 50 граммов мяса на 30 граммов цельнозерновых продуктов была связана со снижением риска развития сердчено-сосудистых заболеваний на 36%. Употребление оливкового масла вместо сливочного снижало вероятность их возникновения на 4%. Одновременно с этим, отказ от яиц в пользу орехов потенциально сокращает риск развития болезней сердца и сосудов на 17%, а диабета второго типа - на 18%.

Ученые отметили, что не призывают людей полностью исключить яйца из рациона. Исследователи подчеркивают важность сбалансированной диеты для здоровья.

